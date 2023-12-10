رغم تنفيذها قرار مجلس الوزراء.. نائب يتوعد المصارف المقرضة لكردستان

2023-12-10 19:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اعلن عضو اللجنة المالية يوسف الكلابي، اليوم الأحد (10 كانون الأول 2023) التوجه لتقديم شكوى ضد المصارف التي اقرضت حكومة اقليم كردستان لتمويل رواتب موظفيها.

وقال الكلابي في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، إنه "سيتم تقديم شكوى بحق مدراء المصارف ومجالس ادارتها التي اقرضت حكومة الاقليم خلافاً للقانون"، مبينا انه "مع العلم اننا انذرناهم سابقا باجتماع رسمي في اللجنة المالية".

واضاف: "علماً ان حكومة الاقليم لم تلتزم بقانون الموازنة ابدا"، منوها الى ان "حكومة الاقليم لاتعترف بيوم النصر العراقي ولم تعط عطلة رسمية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة المالية إطلاق قرض بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء وبمتابعة وزيرة المالية طيف سامي محمد، أصدرت الوزارة يوم الجمعة، كتباً تقضي بمنح حكومة الإقليم قرضاً بقيمة 700 مليار دينار لسد رواتب موظفي الإقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية على أن يتم تسويتها من مستحقات الإقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة، وذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (23520) لسنة 2023".

وأضافت أن "ذلك جاء من الحرص في تطبيق إجراءاتها وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، ومنها تأمين الحقوق المالية لمستحقيها، وتأكيداً لحرص الحكومة على تلبية متطلبات الموظفين في إقليم كردستان، وتنفيذاً للإصلاحات المالية الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي".