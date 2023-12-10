مانشستر سيتي يستعيد توازنه على حساب لوتون تاون

2023-12-10 19:44:01 - المصدر: واع

متابعة - واعقلب مانشستر سيتي تأخره بهدف إلى انتصار بنتيجة (2-1) على حساب مضيفه لوتون تاون، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب كينلورث رود، ضمن مباريات الجولة الـ( 16) من الدوري الإنكليزي الممتاز.وسجل ثنائية مانشستر سيتي برناردو سيلفا في الدقيقة الـ(62) وجاك جريليش في الدقيقة الـ(65)، بينما سجل هدف لوتون تاون الوحيد أليجاه أديبايو في الدقيقة الـ (45)، ليعود السيتي إلى طريق الانتصارات بعد غياب (4) جولات.وبهذه النتيجة رفع السيتي رصيده إلى (33) نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد لوتون تاون عند (9) نقاط في المركز (18).