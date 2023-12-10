العمليات المشتركة وأمنية انتخابات الاقليم تبحثان الاقتراع الخاص للبيشمركة

2023-12-10 19:44:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث وفد رفيع من قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد (10 كانون الأول 2023)، مع اللجنة الامنية العليا للانتخابات ممثلي اقليم كردستان، تسهيل مهمة وصول الناخبين الى مراكز المفوضية في الاقليم.

وأفاد بيان للعمليات المشتركة تلقته "بغداد اليوم"، بأن "وفداً من قيادة العمليات المشتركة اليوم برئاسة الفريق الركن سعد نعيم امين سر قيادة العمليات المشتركة نائب رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات ممثلي اقليم كردستان في اللجان الامنية والفنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات لهذا العام".

ورافق امين سر قيادة العمليات المشتركة ضباط ركن القيادة وممثل جهاز المخابرات والامن الوطني واستخبارات وزارة الداخلية وممثل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وممثل الاقليم في قيادة العمليات المشتركة وممثل قيادة القوات البرية ورئيس خلية الاعلام الامني.

وقد عقد الوفد فور وصوله الى أربيل اجتماعاً موسعاً مع القيادات الامنية في الاقليم بحث فيه الاجراءات الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات وتوزيع القطعات على مراكز الاقتراع وتسهيل مهمة وصول الناخبين الى مراكز المفوضية في الاقليم وتوفير البيئة الامنية التي تسهم بانجاح الانتخابات المحلية واهمية الاقتراع الخاص بمنتسبي البيشمركة بذات الاهمية التي يحظى بها التصويت العام.

وقد جرت مناقشات مستضيفة على هامش اجتماع الطرفين تمت الاستفادة منها في سياق انجاح الانتخابات المحلية في الاقليم" وفقاً للبيان.

وهذا وقد التقى وفد قيادة العمليات المشتركة وزير داخلية الاقليم ريبير احمد وكبار ضباط الامن في اسايش السليمانية واربيل واعضاء في مركز التنسيق المشترك في اربيل .