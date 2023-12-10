2023-12-10 19:48:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وكالة "بلومبرغ نيوز" المختصة بالشأن الاقتصادي، يوم الأحد، أن أغنى 25 عائلة في حققت خلال الحالي مكاسب مالية بلغت 1.5 تريليون دولار.

وبينت الوكالة الأميركية أن النمو الاقتصادي القوي، وتهدئة التضخم، والإنفاق الاستهلاكي المرن ساعد على دعم أعمال هذه الأسر على مدى الأشهر الـ12 الماضية.

وتجاوزت الأسرة الحاكمة في أبوظبي "آل نهيان"، عشيرة "والتون" الأميركية ليصبحوا أغنى عائلة في العالم. وهي المرة الأولى منذ 5 سنوات التي تصبح فيها عائلة غير ورثة "وول مارت" أغنى عائلة في العالم.

وفي الوقت نفسه، أضافت العائلة التي تسيطر على هيرميس – بما في ذلك المدير الفني للعلامة التجارية بيير ألكسيس دوماس والرئيس التنفيذي أكسل دوماس – ثروة بقيمة 56 مليار دولار في عام 2023 لتحتل المركز الثالث في قائمة "بلومبرغ".

وتعد عائلة والتون وأباطرة الشوكولاتة عائلة "مارس" ومليارديرات النفط عائلة "كوخ" هم الممثلون الثلاثة للولايات المتحدة في المراكز العشرة الأولى في قائمة أثرى العائلات.

وكان الأثرياء الذين يزدادون ثراءً موضوعاً ثابتاً في عام 2023، مع انتعاش أسعار الأسهم وميل الاقتصاد العالمي إلى الصمود بشكل أفضل مما توقعه المتنبئون القاتمون في بداية العام.

وأضاف أغنى رجلين في العالم – الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، ومؤسس "أمازون" جيف بيزوس – ما يزيد عن 150 مليار دولار من الثروة وحدهما، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.

لكن وبحسب "بلومبرغ" فإن رجل الأعمال الهندي غوتام أداني، والناشطة الاجتماعية والمحسنة الأميركية جوليا كوتش، هما الوحيدان من بين أغنى 20 شخصاً في العالم الذين أصبحوا أكثر فقراً هذا العام.

وأغلب العائلات في القائمة كانت من الجيل الثالث للمؤسس، فيما تجاوز القليل منها الجيل الخامس. بينما كانت العائلة الأقدم في إرث الثروة تعود إلى قطر مع الأسرة الحاكمة "آل ثاني" والتي يمثل أمير قطر، جيلها الثامن.