2023-12-10 19:48:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الأنبار

طالب القيادي في تحالف الأنبار طارق الدليمي، اليوم الأحد (10 كانون الأول 2023)، بتشديد الرقابة في يوم الاقتراع الخاص بانتخابات مجالس المحافظات.

وقال الدليمي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "هنالك بعض القيادات الأمنية والضباط يقومون باستغلال أصوات المنتسبين ويقومون بالضغط عليهم لغرض التصويت لجهات سياسية معينة".

وأضاف أنه "على مفوضية الانتخابات والمنظمات المختصة بمراقبة الانتخابات تشديد الإجراءات في التصويت الخاص لغرض منع استغلال أصوات المنتسبين أو الضغط عليهم".

وفي وقت سابق، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، جميع القادة العسكريين والأمنيين، وقادة ومديري الأجهزة الأمنية، وآمري التشكيلات الأمنية والعسكرية، بالعمل والالتزام بتأمين الخيارات الحرة للمنتسبين والمقاتلين في التصويت الخاص، وعدم التدخل، بأي شكل من الأشكال، في خياراتهم الانتخابية".

وأضاف أن السوداني وجّه أيضاً "بمنع أية إشارة أو تلويح يفهم منه المنتسبون والمقاتلون بأنها إملاءات انتخابية، وشدد على اتخاذ أعلى حالات الضبط والمتابعة إزاء أية حالة تدخل في الاختيارات الانتخابية أو ربط بين جهة الصوت الانتخابي للمنتسب".



