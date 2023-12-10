وزير التربية يلغي شرط السند الزراعي لامتحانات الفرع المهني

2023-12-10 20:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واعقرر وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأحد، إلغاء شرط السند الزراعي لأداء الامتحانات التمهيدية للفرع المهني لعام 2023- 2024.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "لغرض إعطاء فرصة أكبر للراغبين في التقديم للامتحانات التمهيدية (الخارجي) الفرع الزراعي، ألغى وزير التربية شرط توفر السند الزراعي في القبول لخوض الامتحانات لهذا العام، موجهاً المديريات العامة للتربية/قسم التعليم المهني كافة بتنفيذ القرار وتسهيل إجراءات التقديم للمتقدمين".وأضافت، أن "القرار جاء بعد ورود العديد من المناشدات من قبل الراغبين في التقديم لهذا الفرع الى مكتب الوزير الذي لبى مطالبهم المشروعة بفتح باب التقديم بكل انسيابية ويسر".