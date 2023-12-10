العمليات المشتركة تعلن عدم وجود أي غلق بين المحافظات وداخلها في يوم الاقتراع

2023-12-10 20:20:14 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةأكدت العمليات المشتركة، اليوم الأحد، عدم وجود أي غلق بين المحافظات في يوم الاقتراع للانتخابات المحلية.وقال نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجالس المحافظات الفريق أول ركن قيس المحمداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لا وجود لأي غلق سواءً التنقل بين المحافظات أو داخلها في يوم الاقتراع للانتخابات المحلية".وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية، عدم وجود قطوعات أو غلق للمنافذ الحدودية خلال التصويت الخاص والعام.وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تؤكد عدم وجود أي قطوعات او غلق للمنافذ الحدودية العراقية خلال التصويت الخاص والعام لانتخابات مجالس المحافظات للعام 2023".وأضاف، أنه "ستكون هناك انسيابية حركة عالية جدا وفق الخطط المرسومة لهذا الغرض".