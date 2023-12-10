توقع بانتخاب رئيس جديد للبرلمان الثلاثاء المقبل

2023-12-10 20:21:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع المتحدث باسم تحالف السيادة، النائب خالد المفرجي، اليوم الأحد (10 كانون الأول 2023)، عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد يوم الثلاثاء من الأسبوع الحالي.

وقال المفرجي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك شبه اتفاق على عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان يوم الثلاثاء من الأسبوع الحالي، وخلال الساعات المقبلة سيتم تحديد تلك الجلسة من قبل رئاسة المجلس".

وأكد انه "حتى الساعة لا يوجد اتفاق ما بين القوى السياسية السنية لدخول جلسة الانتخابات بمرشح واحد، ولهذا سيكون هناك اكثر من مرشح ونحن في تحالف السيادة سنشارك بالجلسة اذا عقدت، وسيكون الحسم من خلال تصويت النواب".

وكشفت تقارير عن احتمالية عقد جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل لاختيار رئيس جديد للبرلمان، غير ان بعض النواب استبعدوا انعقاد اي جلسة او اختيار رئيس البرلمان قبل ان تنتهي انتخابات مجالس المحافظات، خصوصا وان البرلمان في عطلة تشريعية.



