النفط يحقق الفوز على مضيفه الحلة في دوري السلة الممتاز

2023-12-10 20:46:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز نادي النفط لكرة السلة على مضيفه الحلة، يوم الأحد، في منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة، كما حقق فريق الجماهير الفوز على نظيره الأحرار ضمن مباريات المجموعة الرابعة لدوري الدرجة الثانية لنفس اللعة.

وشهدت المباراة التي جرت على قاعة الشباب بمحافظة بابل، حضوراً جماهيرياً كبيراً، وانتهت بفوز النفط بنتيجة 86-74 نقطة.

وضمن مباريات المجموعة الرابعة لدوري الدرجة الثانية لكرة السلة للموسم 2023-2024، تمكن فريق نادي الجماهير من تحقيق الفوز على نادي الاحرار بنتيجة 79-42 نقطة.

وعلى صعيد آخر، قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة تأجيل مباريات الدوري العراقي الممتاز التي تقام في قاعة الشعب بالعاصمة بغداد إلى إشعار آخر، وذلك بسبب حجوزات قاعة الشعب الرياضية، والمباريات التي تم تأجيلها هي لفريقي دجلة الجامعة والكرخ، والحشد الشعبي مع الكهرباء، ودجلة الجامعة مع الشرطة.