2023-12-10 21:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأكد كبير منسقي البرامج ورئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في العراق، علي البرير، اليوم الأحد، أن العراق حقق تقدماً كبيراً في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى مساعدة العراق وربطه دولياً لرصد شبكات الاتجار بالبشروقال البرير، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"العراق حقق إنجازات كبرى في مجال مكافحة الاتجار بالبشر"، منوهاً أن "وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق القبض على عدد من شبكات الاتجار بالبشر في بغداد والمحافظات"وأضاف، أن "الأمم المتحدة تساعد العراق وحكومة الإقليم في محاولة رصد بعض الشبكات التي نعتقد بأنها تعمل خارج العراق، وتأثر على تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر خارج العراق".وأشار إلى، أن "هناك بعض الحوادث التي حصلت عبر البحار، وغرق فيها عراقيون بين فرنسا وانكلترا وغيرها من البلدان، حيث قمنا بمساعدة العراق في التواصل مع السلطات الدولية من أجل التحقق في هذه المسألة والشبكات التي تقف خلفها".وذكر، أن "بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والأمم المتحدة، تم وضع مسودة مشروع قانون عراقي جديد لمواجهة هذه الظاهرة، وتمت مراجعتها في وزارة الداخلية ورفعت إلى رئاسة الوزراء لمراجعته وتقديمها في الدورات التشريعية القادمة لإنجازها"، مؤكداً أنه "مشروع جديد يتوافق مع المعايير الدولية التي يحتاج لها العراق في المرحلة القادمة".