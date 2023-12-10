2023-12-10 21:24:07 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن إنجاز حفر أطول مقطع أفقي لبئر نفطية وضمن مكمن التنومة- حقل شرقي بغداد، فيما أشارت الى افتتاح وحدة المعالجة للنفط الخام في حقل شرقي بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إنجاز حفر أطول مقطع افقي لبئر نفطي، وضمن مكمن التنومة- حقل شرقي بغداد بطول 2826 متراً، وعمق يصل الى 5449 متراً".فيما أكد مدير عام شركة نفط الوسط محمد ياسين حسن خلال الاحتفال "بإنجاز عمليات حفر أطول مقطع أفقي لبئر نفطي في العراق بالتعاون مع شركة كوسل"، لافتا الى ان "أهمية هذا الإنجاز تكمن في ان المقطع الطويل سوف يعوض عن حفر ثلاث آبار أفقية اعتيادية، وفي خفض الكلف بشكل كبير بالإضافة الى تحقيق معدلات إنتاج تصل الى ثلاثة أضعاف إنتاج الآبار الأفقية الاعتيادية والى خمسة اضعاف إنتاج الآبار العمودية ويسهم في تجاوز مشكلة انتشار التجمعات السكانية في الحقل النفطي والتي قد تعيق عمليات الحفر".وأشار الى أن "عمليات الحفر تتم تحت هذه المجمعات السكانية من دون التأثير عليهم فضلاً عن حل مشاكل استملاكات الاراضي حيث يتم استغلال موقع واحد للحفر بدلا من الحاجة الى ثلاثة مواقع"، معربا عن امله "ان يتم استخدام هذه التقنية الحديثة في استخراج النفط من المنطقة السكنية غرب نهر ديالى والتي لا يتوفر فيها مواقع متاحة لحفر الآبار النفطية وذلك من خلال حفر مقاطع أفقية طويلة تحتها".وافتتح مدير عام الشركة مشروع الضفة الأولى لمعالجة النفط CPF مركز العمليات التابعة لحقل شرقي بغداد المنطقة الجنوبية.وأشاد في كلمة له بالاحتفالية "بدعم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني لدعمه المتواصل لجهود الشركة على مختلف الأصعدة"، مؤكد ان "هذا المشروع هو ثمرة التعاون المستمر بين شركة نفط الوسط وشركة زنهوا الصينية".وأشار الى "الجهد الدؤوب والمخلص لملاكات شركة نفط الوسط في إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي سيسهم في دعم وإسناد منظومة الاقتصاد الوطني والبرنامج الخدمي لحكومة الخدمة الوطنية".وأجرى المدير العام يرافقه المديرين العامين لشركتي زينهوا و اي بي اس الصينيتين وعدداً من مديري هيئات وأقسام شركة نفط الوسط، جولة ميدانية للاطلاع على وحدة المعالجة النفطية CPF وخطوطها الإنتاجية، أعقبها بجولة ميدانية أخرى لوحدة المعالجة النفطية في موقع S1 في شرقي بغداد المنطقة الجنوبية والاطلاع على وحدة السيطرة المركزية وخطوطها الإنتاجية وباقي مكونات وحدة المعالجة.