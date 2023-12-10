2023-12-10 21:24:42 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

منح القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (10 كانون الاول 2023)، قدماً لضباط وزارة الداخلية ستة أشهر والمنتسبين قدماً سنتين.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، منح قدماً لضباط وزارة الداخلية لمدة ستة أشهر".

وأضاف، أن السوداني "منح ايضا المنتسبين قدماً لمدة سنتين".