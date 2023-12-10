2023-12-10 21:36:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، منح قدماً لضباط الشرطة الاتحادية.وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، منح قدماً لضباط الشرطة الاتحادية لمدة ستة أشهر".وأضاف، أن "السوداني منح أيضاً المنتسبين في قيادة الشرطة الاتحادية قدماً لمدة سنتين".