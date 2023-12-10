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الرئيس الحلبوسي يؤكد في يوم النصر على ضرورة إنصاف المتضررين والمظلومين وإعمار المناطق المحررة وعودة النازحين

الرئيس الحلبوسي يؤكد في يوم النصر على ضرورة إنصاف المتضررين والمظلومين وإعمار المناطق المحررة وعودة النازحين
الرئيس الحلبوسي يؤكد في يوم النصر على ضرورة إنصاف المتضررين والمظلومين وإعمار المناطق المحررة وعودة النازحين
2023-12-10 21:38:06 - المصدر: وكالة تقدم
اكد الرئيس محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، على ضرورة تكريم عوائل المضحين وإنصاف المتضررين. وقال الرئيس الحلبوسي، في تدوينة على موقع اكس بمناسبة يوم النصر ، “بمناسبة يوم النصر الذي حقَّقه العراق نيابةً عن العالم أجمع ودحر عصابات داعش الإرهابية، حيث قدَّمت من أجله قواتنا العسكرية والأمنية بشتَّى صنوفها درساً بالتضحية والبسالة والاقتدار؛ نستذكر بإجلال شهداء …

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