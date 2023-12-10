الرئيس الحلبوسي يؤكد في يوم النصر على ضرورة إنصاف المتضررين والمظلومين وإعمار المناطق المحررة وعودة النازحين

2023-12-10 21:38:06 - المصدر: وكالة تقدم

اكد الرئيس محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، على ضرورة تكريم عوائل المضحين وإنصاف المتضررين. وقال الرئيس الحلبوسي، في تدوينة على موقع اكس بمناسبة يوم النصر ، “بمناسبة يوم النصر الذي حقَّقه العراق نيابةً عن العالم أجمع ودحر عصابات داعش الإرهابية، حيث قدَّمت من أجله قواتنا العسكرية والأمنية بشتَّى صنوفها درساً بالتضحية والبسالة والاقتدار؛ نستذكر بإجلال شهداء …