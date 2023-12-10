المنتخب العراقي يتوجه إلى تايلاند للمشاركة ببطولة كأس آسيا للكرة المصغرة

2023-12-10 21:42:29 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ غادر يوم الأحد، وفد المنتخب العراقي للكرة المصغرة (سداسي الكرة)، متوجهاً صوب العاصمة التايلاندية بانكوك، للمشاركة في بطولة آسيا التي ستقام هناك للفترة من 12 ولغاية 17 من شهر كانون الأول الجاري.

وضم الوفد، لاعبي المنتخب (حسين خزعل ناعم، ومصطفى جبار، وحسن كريم ناعم، وكرار علي فلحي، وصادق سليم حميد، وسامر هشام حسن، وسجاد ثامر جبر، وعباس محمد عبد مسلم، وزيد عبد العالي، وحيدر رسول شياع، وعلي الأكبر خضير، ومحمد الجواد عبد السلام).

وأكد رئيس الاتحاد العراقي للعبة، سعد الكعبي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، عزمه على تحقيق لقب البطولة الأولى والتي ينظمها الاتحاد التايلندي باللعبة رغم قوة الفرق المشاركة.

وأضاف الكعبي، أن "المنتخب العراقي يمتلك الثقة في المنافسة على البطولة، بحكم تواجد لاعبين شباب لديهم الطموح المشروع في تحقيق اللقب"، مؤكداً أنهم مجموعة متجانسة يمتلكون الخبرة في مجال اللعبة.

وأشار إلى أن "المهمة صعبة ولكنها ليست بالمستحيلة، فالمستوى العام للفريق في تصاعد، وأن الملاك التدريبي يتابع الاستعدادت على قدم وساق".

وتألف الوفد العراقي المرافق للمنتخب من سعد الكعبي رئيس اتحاد اللعبة (رئيسا للوفد)، وضياء صباح نعمة الأمين المالي (نائباً)، واللاعب الدولي السابق فيصل عزيز مستشاراً فنياً، ومحمود شاكر مدرباً، وجبار عبد النبي مساعداً للمدرب، ومصطفى جبار عبد الأمير مدرباً للياقة البدنية، وهيفاء هومان علاوي عضو اتحاد اللعبة، وإيلاف محمود لعيبي مستشاراً قانونياً، والحكمين عادل فاخر حميدي، وأحمد بهاء الدين، إضافة إلى أحمد عباس حسين مصوراً، وأسعد حسين طبيباً.