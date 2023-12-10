2023-12-10 22:01:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، اليوم الأحد (10 كانون الأول 2023)، ان قوى الإطار فوضت رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بملاحقة مستهدفي البعثات الدبلوماسية في بغداد.

وقال الرديني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "استهداف السفارة الامريكية ببغداد خرق للاعراف الدبلوماسية باعتبار وجودها جاء وفق مضامين معاهدات ومواثيق دولية وهو اعتداء مرفوض يسي لسمعة العراق بشكل مباشر وحكومته المعنية بتوفير الحماية لكل البعثات والقنصليات الدبلوماسية في البلاد".

واضاف، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ادرك خطورة الموقف وعقد اجتماعا عاجلا مع قوى الاطار"، لافتا الى ان "الاخيرة فوضته باجراء تحقيق فوري وملاحقة الجناة"، متوقعا "صدور نتائج سريعة لان الهجمات لم يتم تبنيها من قبل اي قوى سياسية وبالتالي تمثل تهديدا للعملية السياسية برمتها ناهيك عن تداعياتها على وضع الشعب العراقي اذا ما تم اخلاء السفارات والقنصليات واصبحت بغداد معزولة اقليميا ودوليا وتأثير ذلك في الابعاد الاقتصادية والاستثمارية والاعمار والتجارة".

واشار الى انه "مهما تكن الأسباب، فان استهداف البعثات الدبلوماسية مرفوض مع الاشارة الى ان تضامننا مع احداث غزة ثابت لكن على ان يكون الامر على نحو لا يقود البلاد الى وضع صعب ومقعد"، لافتا الى ان من قام باستهداف البعثات لايدرك خطورة فعله على الشعب العراقي ككل".

وحمل بيان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حول استهداف السفارة الامريكية، عبارات غاضبة، فيما وصف الامر بـ"الفعل الارهابي".

وكشفت تقارير ومعلومات عن ان السوداني اعطى القوات الامنية الضوء الأخضر واستخدام القوة في ملاحقة ومنع اي عملية مشابهة لاستهداف البعثات الدبلوماسية.