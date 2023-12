رئيس المتابعة والإشراف على مكتب كركوك الانتخابي يحضر اجتماع اللجنة العليا الأمنية للانتخابات

2023-12-10 22:30:04 - المصدر: مفوضية الانتخابات

ضمن الخطط الأمنية المعدة لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم اللجنة الأمنية العليا للانتخابات تعقد اجتماعا في مقر عمليات كركوك وبحضور رئيس المتابعة والإشراف على مكتب كركوك الانتخابي القاضي حسين عبد السادة وعضو مجلس المفوضين والجنة الأمنية العليا للانتخابات القاضي عامر الحسيني يرافقهم معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الإدارية والمالية السيد علي صالح ومدير مكتب

