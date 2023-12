2023-12-10 22:30:04 - المصدر: مفوضية الانتخابات

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاحد الموافق ١٠ كانون الاول ٢٠٢٣ رئيس مجلس المفوضين ورئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات. حيث اطلع دولة رئيس مجلس الوزراء على آخر استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المزمع اقامتها في 18 كانون الأول ٢٠٢٣، والانتهاء من كل المتطلبات الأساسية الخاصة بالعملية الانتخابية، بما يضمن

