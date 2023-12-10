التجارة تعلن البيع المباشر لمادتي بيض المائدة والدجاج في بغداد

2023-12-10 22:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت شركة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة، مواصلة حملاتها بالبيع المباشر لمادتي بيض المائدة والدجاج في مناطق بغداد وباسعار تنافسية .وذكر بيان لوزارة التجارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة اثير الغريري تواصل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية حملاتها بالبيع المباشر لمادتي بيض المائدة والدجاج في مناطق بغداد وباسعار تنافسية .وقالت مدير عام شركة المواد الغذائية لمى هاشم الموسوي، بحسب البيان، ان "تلك الحملات مستمرة من اجل الحفاظ على توازن الاسعار في الاسواق المحلية ولدعم العوائل من ذوي الدخل المحدود في هذا الجانب" .