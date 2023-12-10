بعد اطلاق القرض.. كشف موعد تسليم رواتب أيلول لموظفي كردستان

2023-12-10 23:00:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشف مصدر في وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد (10 كانون الأول 2023)، عن موعد صرف رواتب موظفي الإقليم.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية بحكومة الإقليم ستطلق يوم غد الاثنين جدولا خاصا برواتب الموظفين وذللك بعد ان اطلقت وزارة المالية الاتحادية مبلغ القرض البالغ 700 مليار دينار".

وأضاف أن "وزارة المالية ستطلق يوم غد رواتب الموظفين لشهر أيلول على ان تبدأ بموظفي وزارة الصحة وتتبعها المؤسسات الأخرى تباعا".

واعلنت وزارة المالية في وقت سابق من اليوم الاحد اطلاق قرض 700 مليار دينار، لدفع رواتب موظفي اقليم كردستان، وتعد هذه الدفعة، هي الدفعة الاخيرة من الدفعة الثلاثية التي اقرها مجلس الوزراء في ايلول الماضي، لدفع رواتب تموز واب وايلول، فيما تبقى رواتب تشرين الاول والثاني وكانون الاول مجهولة المصير.