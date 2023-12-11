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عباس عبيد يقدم استقالته من تدريب أربيل

عباس عبيد يقدم استقالته من تدريب أربيل
عباس عبيد يقدم استقالته من تدريب أربيل
2023-12-11 00:42:01 - المصدر: واع
بغداد - واع 
قدم مدرب فريق أربيل عباس عبيد استقالته من تدريب القلعة الصفراء على خلفية سوء النتائج وعدم استلام مستحقاته المالية . 
وجاء في طلب الاستقالة الذي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) بحسب المدرب عباس عبيد، انه قدم استقالته من تدريب الفريق بسبب عدم استلام راتبه لثلاثة اشهر ماضية فضلا عن ٢٥ ٪؜ من قيمة مقدمة العقد" . 
يذكر ان فريق أربيل مني بخسارة كبيرة أمام القوة الجوية بنتيجة (1-4) في إطار الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق .



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