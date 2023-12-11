عباس عبيد يقدم استقالته من تدريب أربيل

2023-12-11 00:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعقدم مدرب فريق أربيل عباس عبيد استقالته من تدريب القلعة الصفراء على خلفية سوء النتائج وعدم استلام مستحقاته المالية .وجاء في طلب الاستقالة الذي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) بحسب المدرب عباس عبيد، انه قدم استقالته من تدريب الفريق بسبب عدم استلام راتبه لثلاثة اشهر ماضية فضلا عن ٢٥ ٪؜ من قيمة مقدمة العقد" .يذكر ان فريق أربيل مني بخسارة كبيرة أمام القوة الجوية بنتيجة (1-4) في إطار الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق .