عباس عبيد يقدم استقالته من تدريب أربيل
2023-12-11 00:42:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
قدم مدرب فريق أربيل عباس عبيد استقالته من تدريب القلعة الصفراء على خلفية سوء النتائج وعدم استلام مستحقاته المالية .
وجاء في طلب الاستقالة الذي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) بحسب المدرب عباس عبيد، انه قدم استقالته من تدريب الفريق بسبب عدم استلام راتبه لثلاثة اشهر ماضية فضلا عن ٢٥ ٪ من قيمة مقدمة العقد" .
يذكر ان فريق أربيل مني بخسارة كبيرة أمام القوة الجوية بنتيجة (1-4) في إطار الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق .
قدم مدرب فريق أربيل عباس عبيد استقالته من تدريب القلعة الصفراء على خلفية سوء النتائج وعدم استلام مستحقاته المالية .
وجاء في طلب الاستقالة الذي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) بحسب المدرب عباس عبيد، انه قدم استقالته من تدريب الفريق بسبب عدم استلام راتبه لثلاثة اشهر ماضية فضلا عن ٢٥ ٪ من قيمة مقدمة العقد" .
يذكر ان فريق أربيل مني بخسارة كبيرة أمام القوة الجوية بنتيجة (1-4) في إطار الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق .