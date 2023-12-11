تركيا قد تستضيف دول الخليج في قطاع التكنولوجيا المالية

2023-12-11 06:56:31 - المصدر: اخبار تركيا

اعتبرت الزيارات الأخيرة التي قام بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر خطوة مهمة في زيادة تطوير التعاون بين الدولتين. كما أعرب عالم الأعمال المرافق للرئيس أردوغان عن ارتياحه لهذه الزيارات.

وخلال زيارتي الرئيس أردوغان إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر، تضمن جدول الأعمال الرئيسي آخر تطورات الوضع في غزة، إلى جانب التطورات الإقليمية والعالمية، والتعاون بين الدول. وبحث الرئيس أردوغان في لقائه مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان تعزيز التعاون في مجال صناعة الدفاع والطاقة وتقنيات الفضاء بين البلدين.

توقيع 12 اتفاقية مع قطر

وشهدت زيارة الرئيس أردوغان إلى قطر مشاركة كبيرة من قطاع الأعمال. بعد الاجتماع الفردي في قصر لوسيل ، ترأس الرئيس رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ السني اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا العليا ال 9 بين تركيا وقطر. وبعد الاجتماع، وبحضور أردوغان وآل ساني، تم توقيع 12 اتفاقية تعاون تغطي مجالات مختلفة من الاستثمار إلى التجارة، ومن الصناعة إلى الدفاع، إلى جانب الإعلان المشترك لاجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا التاسعة.

"يمكننا التنافس مع العالم في مجال الخدمات المصرفية والمالية"

كما رحب الممثلون الرئيسيون لعالم الأعمال بحرارة بزيارات أردوغان إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر. صرح إركان كورك ، رئيس مجلس إدارة بنك بوزيتيف ، أن المنطقة ، وخاصة في القطاع المالي ، تحمل إمكانات كبيرة للشركات التركية. "تحت قيادة رئيسنا، بدأت عملية انفتاح جديدة، خاصة نحو الخليج. هناك إمكانات كبيرة هنا. بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة هي دول مستثمرة مهمة. نحن في وضع يسمح لنا بالتنافس مع العالم في مجال الخدمات المصرفية والمالية. على سبيل المثال، يمكن أن تصبح تركيا مركزا للتكنولوجيا المالية في دول الخليج".

"تحويل قرن تركيا إلى قرن استثماري"

وأعرب إركان كورك عن اعتقاده بأن حصة تركيا في كعكة التمويل الدولية ستزداد أكثر. "مصممين على تحويل" قرن تركيا "إلى" قرن الاستثمار "تحت قيادة رئيسنا ، نحن في عالم الأعمال لم نلتزم بأيدينا فحسب ، بل أنفسنا بالكامل بهذه القضية. بصفتنا سفراء متطوعين لبلدنا ، ندعو جميع المستثمرين للانضمام إلينا في الفوز مع تركيا. تركيا، التي تجذب المستثمرين الأجانب في مختلف المجالات من الصناعة إلى التمويل، ومن الطاقة إلى النقل، ستواصل النمو مع هذه الاستثمارات".