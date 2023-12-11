اوباميانغ يصل لرقم تاريخي

2023-12-11 07:26:06 - المصدر: واع

متابعة - واعتمكّن المهاجم الغابوني بيير إيميرك أوباميانغ، من قيادة فريقه مارسيليا للفوز على لوريان، مسجّلاً ثنائية ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الفرنسي "الليغ 1".وبحسب ما نشرت شبكة "أوبتا" الاحصائية فإنّ المهاجم المخضرم وصل للهدف رقم 100 خارج الأرض في لعبه ضمن الدوريات الخمس الكبرى.ووفقا لأوبتا فإن هناك 4 لاعبين حاليين فقط نجحوا في الوصول للهدف 100 خارج الأرض في الدوريات الأوروبية الكبرى.وهم:1-البولندي روبرت ليفاندوفسكي 143 هدف.2-الانكليزي هاري كين 119 هدف.3-الايطالي تشيرو إيموبيلي 101 هدف.4-الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ 100 هدف.