2023-12-11 07:48:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قدم عباس عبيد ومساعده استقالتهما رسميا من تدريب نادي اربيل بسبب الازمة المالية التي يمر بها النادي وعدم دفع ثلاثة أشهر من راتبه اضافة إلى 25‎%‎ من عقده.

وقال عبيد لوكالة شفق نيوز، "اشكر الادارة وجمهور النادي العريق، لكن الى هنا انتهت رحلتي مع نادي أربيل بسبب عدم تسديد مستحقاتي المالية المتأخرة بسبب الضائقة المالية التي يمر بها النادي التي ادت لعدم تسديد مستحقات اللاعبين ومستحقاتي ومستحقات المساعدين".

كما قدم المساعد حسام فوزي ومدرب اللياقة سردار محمد استقالتهما رسميا من تدريب الفريق لنفس الأسباب.

وقدم عبيد شكره لجمهور اربيل لمساندته طوال مدة قيادته للفريق وتمنى حظا افضل مع المدرب الجديد للفريق .

وقال ديدار حامد عضو ادارة اربيل للوكالة إن المدرب عباس عبيد قدم استقالته اليوم للادارة، وكذلك مساعده حسام فوزي، ومدرب اللياقة سردار محمد .

واضاف ان الادارة لاتقف امام ارادتهم وتتمنى لهم التوفيق، لافتا ان الادارة تمر بازمة مالية وسيتم حلها قريبا.