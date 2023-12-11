ريال مدريد يتخذ "خطوة مفاجئة" نحو صفقة الشتاء

2023-12-11 07:56:01 - المصدر: واع

متابعة - واعأفادت تقارير صحفية إنجليزية، أنَّ ريال مدريد، يستعد لضم مهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون ثان المقبل.وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إنَّ كايلان فيكرز، مهاجم ريدينج، الناشط في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، يستعد للانضمام إلى ريال مدريد.وأضافت الصحيفة، أنَّ فيكرز، 18 عامًا، بات لاعبًا محترفًا مع ريديينج، بداية من تموز الماضي، وشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في آب ضد نادي بيتربورو يونايتد.وأشارت الصحيفة، إلى أنَّ آرسنال كان يتابع فيكرز، بعدما سجل وقدم أداءً مميزًا في فوز فريقه (5-2) على الجانرز (تحت 21 عامًا)، في تشرين ثان الماضي.ومن المقرر أن يلعب فيكرز في البداية مع ريال مدريد كاستيا، لتجهيزه للفريق الأول.