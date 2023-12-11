تشافي بعد الهزيمة أمام جيرونا: برشلونة قيد الإنشاء

2023-12-11 08:40:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام جيرونا، بنتيجة (4-2)، على ملعب لويس كومبانيس، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي عقب المباراة في تصريحات إعلامية: "جيرونا استحق الفوز، لديهم الكثير من المزايا، يتصدرون الترتيب، ويتقدمون علينا بفارق 7 نقاط، وهو أمر مستحق، وكانت مباراة متكافئة، لكن تم حسمها من خلال التفاصيل".

وأضاف: "لقد افتقرنا إلى الفعالية والأخطاء في الدفاع أثرت علينا، اعتقد أننا سددنا 31 تسديدة، إنها تفاصيل، ولكن لديهم فريق عظيم، هدفهم الأول جاء بتحول من الدفاع للهجوم، ولم نضغط عليهم جيدًا، لكنْ لدينا فرص للتحسن".

وتابع: "لم تكن مباراة سيئة لبرشلونة، لكن النتيجة كانت سيئة للغاية".

وأردف: "إنها ضربة قوية، أردنا تقليص النقاط، ولكن هذا واقعنا، برشلونة فريق قيد الإنشاء، على الرغم من أنني تعرضت لانتقادات بسبب ذلك، عليك أخذ خطوة إلى الخلف لتأخذ خطوتين إلى الأمام".

واختتم: "أداء جيرونا أفضل ما رأيت حتى الآن، قابلنا فريقًا شجاعًا ظهر بأداء مميز، ونحن كمدربين نعاني ضدهم وهذه هي كرة القدم. تهانينا لهم".

ويحتل جيرونا صدارة الدوري وله 41 نقطة من 16 مباراة، متقدما على ريال مدريد بفارق نقطتين بعدما تعادل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي 1-1 مع مضيفه ريال بيتيس يوم السبت.

ويأتي برشلونة في المركز الرابع وله 34 نقطة، متساويا مع أتلتيكو مدريد ثالث الترتيب والذي له مباراة متبقية.