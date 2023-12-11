بالصور.. وزارة الشباب تجهز ملعب البصرة لموقعة الكهرباء وأهلي حلب

2023-12-11 08:44:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن جاهزية ملعب البصرة الدولي، لاحتضان مباراة نادي الكهرباء، ونادي أهلي حلب السوري، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.وذكر بيان مقتضب للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين أن" ملاكات وزارة الشباب والرياضة في محافظة البصرة، جهزت ملعب البصرة الدولي، لموقعة اليوم بين نادي الكهرباء، وأهلي حلب السوري، وذلك في ختام دور مجموعات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي".