الداخلية تعلن إصدار البيان الختامي للزيارة السنوية لمسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات

2023-12-11 09:48:06 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إصدار البيان الختامي للزيارة السنوية لمسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "البيان الختامي، صدر للزيارة السنوية لمسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات لدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الثانية".وجاء في البيان، "تشرفت العاصمة بغداد وخلال يومي ٩ - ١٠ كانون الأول الجاري بزيارة ممثلين عن أجهزة مكافحة المخدرات من دول فريق العمل الفرعي الإجرائي الثاني، بمشاركة مسؤولي دول المجموعة في أعمال المؤتمر السنوي للإدارة العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وهي (جمهورية مصر العربية - دولة الكويت - الجمهورية اليمنية - المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة) والمكتب العربي لشؤون المخدرات".وأضاف، أن "البيان الختامي صدر بحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري"، مؤكداً على "الاستمرار في التعاون والتنسيق بين الدول المشاركة لمكافحة هذه الآفة والقضاء على التجارة الدولية لهذه السموم".