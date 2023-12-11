ارتفاع أسعار خام البصرة الثقيل لأكثر من 72 دولارا للبرميل

2023-12-11 10:09:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط بشكل طفيف، اليوم الاثنين (11 كانون الاول 2023)، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمي.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 21 سنتا ليصل الى 72.61 دولارا، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 21 سنتا ليصل الى 75.36 دولارا.

فيما ارتفعت أسعار النفط العالمي لمواصلة مكاسبها لثاني جلسة مع سعي الولايات المتحدة لإنعاش احتياطاتها الاستراتيجية، الأمر الذي وفر بعض الدعم.



