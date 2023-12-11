منتخب الناشئين يفتتح مشواره الآسيوي اليوم بلقاء اليمن

2023-12-11 10:20:03 - المصدر: واع

بغداد – واعيفتتح منتخب الناشئين بكرة القدم، في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الاثنين، مشاركته في بطولة غرب آسيا تحت 17 عاماً عندما يواجه نظيره اليمني ، لحساب الجولة الأولى من المنافسة، على أديم ملعب مجمع صلالة الرياضي في سلطنة عُمان.وقال مدرب منتخب الناشئين أحمد كاظم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" هذه المباراة في غاية الأهمية وصعبة على الطرفين لا سيما وأن منتخب اليمن يعد واحداً من المنتخبات القوية ولكن هذا لا يمنعنا من الطموح لحصد النقاط الثلاث وتحقيق الانتصار في بداية المشوار لضمان التأهل الى ربع النهائي"، مبيناً أن" المنتخب أنهى تدريباته، في ملعب المباراة بتواجد جميع اللاعبين".وأضاف شنيشل أن" هذه البطولة ستكون فرصةً تحضيرية مناسبة للمنتخب للدخول في تَصفياتِ كأس آسيا 2024".وسيرتدي منتخبنا الطقم الأخضر الكامل، بينما ســيلعب الفريق اليمني باللون الأحمر والأبيض، ويلعب منتخب الناشئين في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات عُمان ولبنان واليمن.