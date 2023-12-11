الذهب يهبط مع صعود الدولار وسط ترقب لأسعار الفائدة وبيانات أميركية

2023-12-11 10:56:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، يوم الاثنين، مع ظل ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، فيما يترقب المستثمرون عدداً من الاجتماعات المهمة للمصارف المركزية وصدور بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 1997.16 دولار للأوقية (الأونصة) بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1% إلى 2013.20 دولار.

وارتفع الدولار 0.1% مقابل عملات منافسة مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت البيانات أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت 199 ألفاً الشهر الماضي، وهي أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 180 ألف وظيفة.

ودفع التقرير المتداولين إلى تقليص التوقعات بأن المركزي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة في شهر آذار/ مارس.

وسيتابع المتداولون تقرير أسعار المستهلكين الأميركيين لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر عن كثب بحثاً عن مزيد من الأدلة حول أسعار الفائدة قبل بيان المجلس الاحتياطي الاتحادي وتعليقات رئيسه جيروم باول يوم الأربعاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25% إلى 5.50% هذا الأسبوع. كما سيعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا وبنك النرويج والبنك الوطني السويسري اجتماعات السياسة النقدية الخاصة بهم يوم الخميس.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 22.94 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 914.27 دولار وتراجع البلاديوم 0.9% إلى 938.68 دولار للأوقية.