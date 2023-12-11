لجنة برلمانية: العراق نجح في استرداد الكثير من الفاسدين الهاربين للخارج

2023-12-11 11:21:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الاثنين (11 كانون الأول 2023)، أن العراق نجح بعمليات استرداد الكثير من الفاسدين الهاربين للخارج، فيما لفتت الى أن عمل النزاهة مستمر في ملاحقة الفاسدين بكل انحاء العالم.

وقال عضو اللجنة عزيز المياحي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هيئة النزاهة وخلال الفترات الماضية نجحت بشكل كبير بعمليات استرداد الكثير من الفاسدين الهاربين للخارج في دول مختلفة".

وبين، أن "عمل الهيئة متواصل ومتصاعد بهذه العمليات، وتم الحكم على الكثير من الذين تم استردادهم من قبل النزاهة".

ولفت المياحي الى، أن "العراق له اتفاقات دولية مع واشنطن وباقي دول العالم بقضية متابعة أمواله المهربة وكذلك تتبع الهاربين بمختلف الجرائم الإرهابية وقضايا الفساد وغيرها، كذلك العراق ابرم الكثير من مذكرات التفاهم مع غالبية الدول بشأن استرداد الهاربين للخارج".

وتابع، أن "العراق مازال بحاجة الى دعم دولي كبير بقضية تتبع الأموال المهربة وكذلك الهاربين، وهذا أيضا يحتاج الى جهود كبيرة من قبل هيئة النزاهة".

وطالب رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، يوم أمس الاحد (10 كانون الاول 2023)، وزارة الخزانة الامريكية مساعدة العراق بغية التوصل إلى مصير الأموال العراقية قبل العام 2003 المرتبطة بحقبة النظام السابق ورموزه والشركات الواجهية"، لافتاً إلى أن" عقد اتفاق تفاهم بين الطرفين كفيل بتيسير ذلك وإزالة المعوقات والموانع إن وجدت".

وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة غريب عسكر، لـ"بغداد اليوم"، ان "عمل وأداء هيئة النزاهة الاتحادية شهد تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة وكشفت الهيئة ملفات فساد كبيرة وخطيرة، إضافة الى الإطاحة بعدد كبير من الفاسدين في العراق وحتى الهاربين خارج البلاد".

وأضاف عسكر ان "هيئة النزاهة تعمل على تطوير كوادرها، وهناك أدوات وأساليب جديدة، أدت الى تطور الأداء، وقضية التدريب والتطوير امر مهم لكل الموظفين بمختلف القطاعات، فهناك حاجة الى تطوير مهارات كل الموظفين، لكن المؤشر هناك تطور في عمل هيئة النزاهة وهذا الامر واضح من الاعمال التي تنشر لها بشكل يومي".



