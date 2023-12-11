انطلاق فعاليات مؤتمر الإبادة الجماعية للفن والأدب في السليمانية (صور)

2023-12-11 11:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر الإبادة الجماعية للفن والأدب في السليمانية، بحضور وزير الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان وعدد من الشخصيات السياسية والثقافية والحكومية في عاصمة الثقافة.

وقال دليل جمال المشرف على المؤتمر لوكالة شفق نيوز، إن "المؤتمر أقيم برعاية وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان بهدف تسليط الود على تضحيات الشعب الكوردي في جميع مناطق كوردستان على مر العصور و لاستذكار تلك التضحيات بطريقة أدبية وفنية لكي تبقى حاضرة في أذهان العالم".

واضاف ان "المؤتمر سيستمر لمدة يومين بمشاركة عدد كبيرة من الباحثين في مجال الإبادة فضلاً عن مشاركة أدباء وفنانين من خلال أعمال أدبية وفنية تجسد الحجم الكبير من الابادات التي تعرض لها الشعب الكوردي".

وبين ان "جميع البحوث المطروحة خلال المؤتمر ستطبع في كتاب خاص وستكون هنالك توصيات ومقررات خاصة بالمؤتمر سيتم تقديمها للجهات المسؤولة".