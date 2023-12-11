بطموح الصدارة.. الكهرباء يواجه أهلي حلب بكأس الاتحاد الآسيوي

2023-12-11 11:28:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عماريحتضن ملعب البصرة الدولي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين، مواجهة فريق الكهرباء وضيفه أهلي حلب السوري ضمن الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم .ويسعى المدرب لؤي صلاح الى تحقيق الفوز بهذه المباراة المهمة ليحجز بطاقة التأهل التاريخية كمتصدر للمجموعة، مراهناً على الأداء التصاعدي للفريق في البطولة، ونجاحه رغم قوة المجموعة ، مستغلاً الدافع المعنوي الذي يتمتع به اللاعبون في إنجاز المهمة و تخطي عقبة الخصم .وقال رئيس الهيئة الإدارية لنادي الكهرباء علي الأسدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الفريق على أتم الاستعداد لهذه المواجهة المهمة رغم ضمان التأهل الى الدور المقبل "، مبيناً أن اللاعبين يشعرون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في تحقيق الفوز وتسيد المجموعة ".وأضاف الأسدي أن" المواجهة لا تخلو من الصعوبة لا سيما وأن نادي أهلي حلب ليس لديه ما يخسره لذا سيلعب بأريحية "، لافتاً الى أن" ما حققه الفريق يعد إنجازاً تاريخياً وغايتنا مواصلة المنافسة الى أبعد نقطة في البطولة وتقديم مستوى يليق باسم الكرة العراقية على الصعيد القاري ".وكان فريق الكهرباء قد تغلب على أهلي حلب في لقاء الذهاب بنتيجة هدفين دون رد.