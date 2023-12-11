كأس الاتحاد الآسيوي: الزوراء والكهرباء يقودان أحلام الكرة العراقية

2023-12-11 11:30:15 - المصدر: العربي الجديد

يستعد نادي الكهرباء العراقي لمواجهة نظيره اتحاد أهلي حلب السوري في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء الاثنين، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمسابقة.

ويحتل الفريق العراقي صدارة مجموعته الثانية بالبطولة القارية برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن مطارده الوحدات الأردني (9 نقاط)، الذي سيواجه الكويت الكويتي (6 نقاط)، في لقاء أخر.

ويحتاج فريق الكهرباء للانتصار وحتى أن التعادل سيكفيه في حال عدم فوز الوحدات من أجل بلوغ الدور الثاني (نصف نهائي منطقة الغرب) للبطولة متصدراً للمجموعة، ليكون مفاجأة المسابقة خلال أول مشاركة قارية له، وبالتالي فإن تأهله إلى الدور الثاني سيكون بمثابة إنجاز كبير غير مسبوق لهذا الفريق العراقي الذي يطمح لمتابعة المفاجأة الكبيرة قارياً هذا الموسم.

وكان مدرب فريق الكهرباء لؤي صلاح قد اتخذ قرار غريبا قبل هذا اللقاء، حيث قسم فريقه إلى مجموعتين، غادرت الأولى إلى السليمانية حيث لعبت مسابقة الدوري ضد نوروز، الجمعة الماضي، بالجولة الثامنة من مسابقة دوري نجوم العراق، في اللقاء الذي انتهى على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله، فيما توجهت المجموعة الثانية من اللاعبين إلى البصرة، للاستعداد للقاء اتحاد أهلي حلب السوري.

وفي تصريحات صحافية، أظهر الجهاز الفني أن لقاء نوروز ربما يستنزف طاقة اللاعبين، علاوة على عدم وجود حجوزات طيران من السليمانية إلى البصرة في مطلع الأسبوع الحالي، إذ تفصل بين المحافظتين مسافة أكثر من 850 كيلومترا.

الزوراء وحلم "أفضل الثواني" في كأس الاتحاد الآسيوي

من جهته، يواجه فريق الزوراء (8 نقاط)، نظيره الرفاع البحريني على ملعب البصرة الدولي، الثلاثاء، على أمل الفوز وحجز بطاقة العبور كأفضل ثان، حيث ضمن فيه النادي البحريني صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، في الوقت الذي يعيش فيه "النوارس" فترة إيجابية بعد سلسلة من النتائج الجيدة مع المدرب المصري حسام البدري على مستوى الدوري العراقي والبطولة القارية.

ووزعت الأندية المشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي على 9 مجموعات، وتضم مجموعات الغرب 12 فريقاً ضمن 3 مجموعات يوجد في كل واحدة منها 4 أندية، يتأهل بطل كل منها إلى ما قبل نهائي الغرب، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في ترتيب مجموعته.