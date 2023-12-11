نيجيرفان بارزاني: أطمئن كل الحركات النسوية في كوردستان بدعمي ومساندتي

2023-12-11 11:32:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الإثنين، بياناً هنأ فيه أتحاد نساء كوردستان بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس اتحادهن (اتحاد نساء كوردستان).

وجاء في نص البيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "أهنئ كل نساء كوردستان في الذكرى الحادية والسبعين لتأسيس اتحاد نساء كوردستان، وأقدر عالياً شاكراً نضال هذا الاتحاد وتضحياته وكفاحه في سبيل حماية حقوق المرأة والحرية والمساواة، راجياً له دوام النجاح".

وأضاف، "لقد كان لاتحاد نساء كوردستان، بصفته منظمة رائدة في مجال حماية حقوق المرأة والدفاع عنها، دور بارز في النضال المدني للمجتمع الكوردستاني إبان عهدي الثورة والحرية".

وأضاف "وإلى جانب الدفاع عن حقوق المرأة، رعى هذا الاتحاد المئات من النساء القديرات في كل المجالات وربى العديد من الكوادر والقياديات اللواتي خدمن الوطن في مجالات الحياة كافة".

وتابع رئيس الإقليم، إن "المجتمع المنفتح الحر والمتقدم مدنياً لا يتحقق بدون تحرر المرأة وضمان جميع حقوقها، ولهذا فإنني في هذه المناسبة أجدد التأكيد على دعمي الكامل للنضال النسوي".

وختم رئيس اقليم كوردستان بيانه بالقول، "أطمئن اتحاد نساء كوردستان وكل المنظمات والحركات النسوية في كوردستان بأنني سأكون دائماً سنداً لهم وداعماً لضمان حقوق المرأة".