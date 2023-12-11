2023-12-11 12:34:12 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارتنطلق اليوم الاثنين، منافسات بطولة أندية العراق للبادل تنس بنسختها الثانية في ملاعب نخيل بغداد بمشاركة 12 فريقاً من بغداد والمحافظات .وقال رئيس اللجنة العراقية للبادل كاظم عبد النبي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" المسابقة ستنطلق اليوم وتستمر على مدى يومين بإشراف مباشر من لجنة البادل العراقية بعد استحصال موافقة الاتحادين الدولي والآسيوي لإقامة البطولة".وأضاف عبد النبي أن" اللجنة أكملت جميع الاستعدادات لانطلاق البطولة التي ستشهد تواجد حكام دوليين وكذلك نقل تلفزيوني مباشر على شاشة القناة العراقية الرياضية".وتابع عبد النبي أن" البطولة ستقام وفق نظام المجموعات، إذ تم تقسيم الأندية المشاركة الى أربع‬ مجاميع كل مجموعة تضم ثلاثة فرق يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور الثاني، ويلعب الأول من كل مجموعة مع الثاني حسب الترتيب".من الجدير بالذكر أن النسخة الأولى من البطولة كانت من نصيب نادي الصيد.