السجن المؤبد بحق عصابة خطف مواطنين في بغداد

2023-12-11 12:46:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



بغداد / إعلام القضاء

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة حكماً بالسجن المؤبد بحق مدانين اثنين عن جريمة خطف مواطنين ومساومة ذويهم مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان "العصابة كانت تقوم بخطف مواطنين في منطقة الجادرية على ان يتم اطلاق سراحهم مقابل استلامهم مبالغ مالية كـ (فدية)".

وأضاف أن "الحكم يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة/ ١ وبدلالة المادة الثانية/ ۱ و ۳ و ۸ من قانون مكافحة الارهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥"