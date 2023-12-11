العراق يبدأ الصمت الانتخابي الجمعة.. وثائق

2023-12-11 12:50:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم الإثنين، أن "الصمت الانتخابي" يبدأ من يوم الجمعة المقبل المصادف 15 كانون الأول الجاري ولغاية إغلاق آخر مركز انتخابي.

جاء ذلك في كتاب وجهته الهيئة للمؤسسات الإعلامية دعت فيه المؤسسات الى الالتزام بالصمت الانتخابي وعدم الترويج لأي كيان او مرشح.

والصمت الانتخابي هو فترة يحددها القانون تسبق كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية، ويمنع فيها منعاً باتاً على المرشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين.