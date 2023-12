في ظل اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات الدكتورة الجابري في جولة ميدانية لمكتب ومخازن المثنى الانتخابي

2023-12-11 13:00:04 - المصدر: مفوضية الانتخابات

تفقدت عضو مجلس المفوضين الدكتورة أحلام الجابري يوم الأحد الموافق 10/12/2023 مكتب المثنى الانتخابي وكان في استقبالها مدير المكتب الانتخابي السيد كاظم صبار والمعاون الإداري ومسؤولي شعب المكتب. وترأست الدكتورة الجابري أجتماعاً ضم مدير المكتب والمعاون الإداري ومسؤولي الشعب للاطلاع على عمل المكتب في الوقت الحالي بما يقوم به من استعدادات فنية ولوجستية لإنجاح الاستحقاق

