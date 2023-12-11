الليرة التركية تسجل أدنى انخفاض لها أمام الدولار على الإطلاق

2023-12-11 13:06:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

لامست الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق، اليوم الاثنين (11 كانون الأول 2023)، وتراجعت إلى 29 ليرة لكل دولار.

وهبطت الليرة 35 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن بعد أن خففت السلطات قبضتها على أسعار الصرف في إطار التحول بقدر أكبر نحو السياسات التقليدية.

وبعد تبني سياسات غير تقليدية على مدار سنوات، عدل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نهجه في يونيو وعين محافظة جديدة للبنك المركزي والتي رفعت منذ ذلك الحين أسعار الفائدة من 8.5 بالمئة إلى 40 بالمئة.

وفي تصريحات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، أكد أن بلاده تسيطر على التضخم بشكل تدريجي. والتي جاءت بعد أن أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.98 بالمئة في نوفمبر، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل.

المصدر: سكاي نيوز عربية



