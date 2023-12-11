ذي قار.. تظاهرتان للخريجين والفلاحين وتهديد بقطع الطرق يوم الانتخابات

2023-12-11 13:08:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الخريجين والفلاحين في محافظة ذي قار، يوم الاثنين، في تظاهرتين منفصلتين.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان المئات من الخريجين تظاهروا اليوم امام مبنى ديوان المحافظة للمطالبة بإستثناءهم من تعيينات العقود الـ150 الف درجة، والتي خصص فيها لذي قار 9 آلاف درجة درجة بصفة عقد. وبين، ان المحتجين هددوا بقطع الطرق يوم الانتخابات، خاصة وأنهم يسعون لتنفيذ اعتصام مفتوح أمام مبنى ديوان المحافظة.

كما، افاد مراسلنا، بان العديد من الفلاحين ومربي الثروة الحيوانية تظاهروا ايضا في أقصى جنوبي محافظة ذي قار بقضاء الجبايش أمام قائممقامية القضاء، للمطالبة بزيادة الاطلاقات المائية للقضاء وإنقاذهم من الجفاف الذي أضر كثيرا بزراعتهم وحيواناتهم.