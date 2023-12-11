2023-12-11 13:08:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الاثنين، على منح القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني القدم لضباط ومنتسبي الشرطة الاتحادية دون الصنوف الأخرى، بمناسبة ذكرى النصر.

وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، لـ"بغداد اليوم"، إن "منح القدم من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، وهو له الحرية بذلك، لكن منح القدم لضباط ومنتسبي الشرطة الاتحادية، جاء بسبب زيارته لمقر هذه القوة القتالية التي كان لها دور كبير ومميز في معارك تحرير العراق من تنظيم داعش الإرهابي".

وبين وتوت ان "السوداني قد يجري زيارات الى باقي التشكيلات العسكرية ويمنح لهم القدم كما فعل ذلك مع ضباط ومنتسبي الشرطة الاتحادية، وهذا الامر ليس له أي علاقة باي قضية سياسية وانتخابية، ونعتقد ان منح القدم سيشمل كل القطعات بذكرى النصر".

وأعلنت وزارة الداخلية، يوم أمس الأحد (10 كانون الأول 2023)، أن القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، منح قدماً لضباط الشرطة الاتحادية.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، منح قدماً لضباط الشرطة الاتحادية لمدة ستة أشهر، لافتا الى أن "السوداني منح أيضاً المنتسبين في قيادة الشرطة الاتحادية قدماً لمدة سنتين".