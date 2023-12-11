بينهم 6 موظفين.. القبض على اكبر شبكة لتزوير العقارات في بغداد

2023-12-11 13:14:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت محكمة التحقيق المركزية في جانب الرصافة من بغداد، يوم الاثنين، القبض على اكبر عصابة قامت بتزوير العديد من العقارات في العاصمة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "بعد تقديم اخبار بوجود عصابة تقوم بتزوير العقارات العائدة للدولة والمواطنين في بغداد وبعد اتخاذ القرارات القضائية من قبل محكمة التحقيق المركزية في الرصافة تمت عملية إلقاء القبض على المتهمين".

وأضاف أن "أفراد العصابة الرئيسيين مكونة من 17 متهما، منهم 6 موظفين في دوائر التسجيل العقاري في (الكرخ الاولى والثانية وابي غريب) كما تم ضبط العديد من الوثائق المزورة وكذلك ادوات كان يستخدمها المتهمين في عمليات التزوير".

وتابع "ومن خلال ما اورده المتهمين من اعترافات مفصلة فقد تم كشف تزوير ما يقارب اكثر من 100 عقار القسم الاكبر منها مملوك للدولة (امانة بغداد ووزارة المالية) والقسم الاخر مملوك لمواطنين متواجدين خارج البلاد ضمن دوائر التسجيل العقاري في الكرخ الاولى والثانية وابي غريب".

وبين، أن المتهمين قاموا بالتلاعب بسجلات التسجيل العقاري للدوائر اعلاه وتحويل ملكية العقارات الى اشخاص من ضمن افراد عصابتهم ومن ثم بيعها الى مواطنين اخرين وبمبالغ كبيرة، منوهاً ان "المحكمة فتحت قضية تحقيقية بحقهم بغية استردادها وفق احكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015 وتم وضع الحجز على اموالهم لمنعهم من تهريبها او التصرف بها وجاري تتبع اموالهم والحجز عليها من قبل محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال".

وأشار البيان إلى "ايقاف التلاعب بعشرات العقارات وجاري التحقيق عن عمليات تزوير لعقارات أخرى، ومتابعة تنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق المتهمين الهاربين والبالغ عددهم اكثر من (60) متهم".