رئيس حكومة كوردستان: قلقون من تهميش المكونات والتلاعب بمقاعدهم الانتخابية

2023-12-11 13:18:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، دعم حكومة الإقليم الكامل لحقوق المكونات القومية والدينية في كوردستان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وجّه رسائل إلى كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، ورئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي عمر أحمد محمد".

وأضاف أن "رئيس الحكومة أعرب في رسائله، عن قلقه ورفضه للمحاولات الهادفة إلى إقصاء أبناء المكونات وتهميشهم من خلال التلاعب بمقاعدهم الانتخابية وحرمانهم من حقهم في المشاركة السياسية، مطالباً بوقف تلك المحاولات، وعدم السماح بالتلاعب بحقوقهم في الإقليم وعموم العراق".