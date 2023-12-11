العمل تحدد موعد زيادة راتب المعين المتفرغ

2023-12-11 13:30:09 - المصدر: واع

بغداد – واع – نور الزيدي

أعلنت هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عدد المتقدمين على منصة أور، فيما حددت موعد زيادة راتب المعين المتفرغ وفقاً لقرار مجلس الوزراء.

وقال نائب رئيس الهيئة، علي الحلو، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد المتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة على منصة أور بلغ 214 ألف متقدم" مبيناً أن "الفحص سيبدأ مطلع كانون الثاني من عام 2024 ، ويستمر على مدار السنة".

وأضاف الحلو، أن "راتب المعين المتفرغ يبلغ 170 ألف دينار، ولكن وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل عدة أيام، سيكون الراتب 250 ألف دينار، وسيطبق في حال مصادقة البرلمان على القانون".

وأشار إلى أن "رواتب المعاقين من العسكريين وضحايا الإرهاب تتراوح بين 500 ألف إلى أكثر من مليون و200 ألف دينار ، أما شريحة المعاقين المدنيين فهم مشمولين بالإعانة النقدية لشبكة الحماية الاجتماعية، فإذا كان فرداً فيكون الراتب بحدود 125 ألف دينار فقط، أما إذا كان رب أسرة ولديه أفراد، قد يصل راتبه كسقف أعلى إلى 275 ألف دينار".

وقرر مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، الموافقة على مقترحات مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة (38 لسنة 2013) التي تضمنت زيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار مقطوعة.