الزوراء يفتقد أربعة لاعبين أمام الرفاع البحريني

2023-12-11 13:32:07 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأعلن نادي الزوراء الرياضي، غياب أربعة لاعبين عن صفوف النوارس الذي سيلاقي نظيره الرفاع البحريني يوم غد الثلاثاء، لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي بكرة القدم.وقال عضو إدارة الزوراء، الناطق الإعلامي باسم النادي عبد الرحمن رشيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن " الفريق يعاني من غياب أربعة لاعبين وهم كل من محمد فارس وأحمد عبد الحسين وكاظم رعد بسبب الإصابة بالإضافة الى غياب اللاعب علي كاظم بداعي الحرمان"، مبيناً أن" الجهاز الفني لديه ثقة كبيرة بباقي اللاعبين في إنجاز المهمة والخروج بنتيجة إيجابية تليق باسم النادي وتاريخه الكبيروأضاف رشيد أن" الفريق وصل الى الجاهزية المطلوبة رغم ضغط المباريات التي بدأت تؤثر بشكل مباشر في جميع الفرق خصوصاً تلك التي لديها استحقاق خارجي"، لافتاً الى أن" الرفاع ضمن التأهل للدور المقبل وهذا ما يجعله يلعب باستقرار وخارج حسابات المجموعة المعقدة أما فريقنا فينتظر نتيجة المباراة ".