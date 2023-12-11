2023-12-11 13:36:52 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قالت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الاثنين (11 كانون الأول 2023)، ان الوضع الأمني تحت السيطرة ولا توجد أي مخاوف امنية خلال يوم الاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات.

وذكر عضو اللجنة مهدي تقي، لـ"بغداد اليوم"، ان "عدم فرض الحظر والتنقل بين المحافظات يوم انتخابات مجالس المحافظات، بسبب استقرار الوضع الأمني ووجود خطة امنية محكمة لسد كل الثغرات التي ممكن ان تستغل من قبل التنظيمات الإرهابية، وهذا الامر من أجل عدم التأثير على حياة المواطنين".

وأضاف، ان "الوضع الأمني مستقر وهناك خطة امنية محكمة وضعت لتأمين أيام الانتخابات، بالتصويت الخاص والعام، والوضع تحت السيطرة ولا توجد أي مخاوف امنية، خاصة ان الخطة الأمنية ستكون بمشاركة كل القطعات الأمنية والعسكرية، وسوف تركز على الجهد الاستخباراتي، الذي يشهد تطورًا كبيرًا لدى جميع القوات العراقية".

وأكدت قيادة العمليات المشتركة، يوم أمس الأحد (10 كانون الأول 2023)، عدم وجود أي غلق بين المحافظات في يوم الاقتراع للانتخابات المحلية.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجالس المحافظات الفريق أول ركن قيس المحمداوي في حديث للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "لا وجود لأي غلق للتنقل بين المحافظات أو داخلها في يوم الاقتراع للانتخابات المحلية".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية، عدم وجود قطوعات أو غلق للمنافذ الحدودية خلال التصويت الخاص والعام، مبينة أنه ستكون هناك انسيابية حركة عالية جدا وفق الخطط المرسومة لهذا الغرض.