بعد تكبده خسائر أسبوعية.. معدن الذهب يفقد مستوى 2000 دولار

2023-12-11 14:10:49 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

شهدت أسعار الذهب انخفاضات قوية على صعيد أولى تعاملات هذا الأسبوع، اليوم الاثنين (11 كانون الاول 2023)، ووصلت لأدنى مستويات لها في أسبوعين، فضلا عن تكبد الأسعار خسائر أسبوعية تجاوزت 1.50%، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، بدعم من إيجابية بعض البيانات الاقتصادية الهامة في الولايات المتحدة الصادرة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بما عززت التكهنات باحتمالية أن يفكر الفيدرالي الأمريكي كثيرا قبل البدء في خفض أسعار الفائدة باجتماعاته المقبلة، وذلك جنبا إلى جنب صعود عائدات السندات الأمريكية أيضا.

أسعار الذهب الآن

وخلال أولى تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، شهدت العقود الفورية لمعدن الذهب هبوطا قويا بنسبة 0.29% وسجلت نحو 1,998.95 دولارا للأوقية، في حين، سجلت العقود الآجلة لمعدن الذهب انخفاضا هامشيا بنسبة 0.02% لتصل إلى مستوى 2,014.10 دولارا للأوقية.

لماذا هبطت أسعار الذهب بقوة وتكبدت خسائر أسبوعية واضحة؟

لقد تسبب ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي (الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة مكونة من ست عملات أجنبية أخرى) في انخفاض أسعار الذهب خلال تعاملات الأسواق اليوم، وذلك على غرار وجود علاقة عكسية بين الطرفين، مما يعني أنه عندما يرتفع مؤشر الدولار الامريكي فإنه يؤدي إلى ضعف جاذبية السلع المقومة به، وبشكل خاص معدن الذهب نظرا لأنه يزيد من تكاليف شراؤه.

وفي هذا السياق، سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.04% ووصل إلى مستوى قياسي جديد وهو 104.019 نقطة، مما دفع أسعار الذهب للانخفاض بالتداولات، وذلك بسبب إيجابية بيانات سوق العمل الأمريكي خلال نوفمبر الماضي الصادرة يوم الجمعة السابق، وكان على رأس تلك البيانات، انخفاض مؤشر معدل البطالة الأمريكية إلى 3.7%، بأفضل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى نموه بنسبة 3.9%.

وفي الوقت ذاته، أضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 199 ألف وظيفة، بأعلى من تقديرات الأسواق التي رجحت إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 180 ألف وظيفة فقط، وهذا آثار التوقعات باحتمالية أن يعيد الفيدرالي الأمريكي النظر مرة أخرى في قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية، بما قدم دعما لمؤشر الدولار وأدى إلى تراجع أسعار الذهب في آن واحد.

وبالإضافة إلى ذلك، تعرضت أسعار الذهب لضغوطا هبوطية خلال تعاملات اليوم، جراء ارتفاع عائدات السندات الأمريكية، حيث سجلت عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعا بنسبة 0.19% ووصلت إلى نحو 4.255 نقطة، وأيضا؛ ارتفعت عائدات السندات الأمريكية لأجل 20 سنوات بنحو 0.19% واستقرت عند 4.511 نقطة، وهذا تسبب في انخفاض أسعار الذهب بالتداولات.

أسعار المعادن الأخرى

وأثناء تعاملات اليوم، نجد أن عقود الفضة الفورية قد سجلت ارتفاعا بنسبة 0.23% ووصلت إلى 23.05 دولارا، وكذلك، حققت عقود البلاتين ارتفاع بنحو 0.07% وسجلت حوالي 921.34 دولارا، لكن عقود البلاديوم تراجعت بنحو 0.42% واستقرت قرب مستوى 942.78 دولارا.



