ارتفاع حوالات المركزي العراقي الخارجية بنسبة 92% في مزاد اليوم

2023-12-11 14:32:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، اليوم الاثنين , بنسبة 92% على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 204 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 220 مليونا و 562 الفا 548 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبذات السعر بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 204 ملايين و 502 الف و 584 دولارا مرتفعة بنسبة 92%، عن المبيعات النقدية البالغة 16 مليونا و 60 الف دولار .

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 5 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 20 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 71 شركة.